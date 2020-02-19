Колишній голова наглядової ради "Ощадбанку" виграв суд проти НБУ

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Шевкі Аджунера. Ексголова представництва ЄБРР в Україні судився через відмову призначити його членом наглядової ради "Ощадбанку".

Виявилося, що НБУ, відмовши призначати Аджунера головою наглядової ради "Ощадбанку", вийшов за межі повноважень. Як повідомляють у пресслужбі суду, Нацбанк зробив це не лише при відмові у призначенні Аджкунера, але і під час самої перевірки на відповідність вимогам для цієї посади.

Як це було: Ексглава представництва ЄБРР в Україні подав до суду на НБУ

НБУ оцінювало не кваліфікаційні вимоги претендента, а виконання посадових обов’язків Голови Наглядової ради "Ощадбанку".

Нацбанк може оскаржити рішення Київського суду, подавши апеляцію.

Хто такий Шевкі АджунерШевкі Аджунер – відомий турецький фінансист та економіст. Працював у Центральному банку Туреччини, Королівському банку Канади в країнах Північної Америки та Європи. У 2009 – 2013 роках – член Ради директорів ЄБРР у ​​Туреччині. Опісля був призначений головою ЄБРР в Україні. З 2018 року призначений головою наглядової ради Укрзалізниці.

Що відомо про конфлікт між НБУ і наглядовою радою "Ощадбанку"

Уряд затвердив першу наглядову раду "Ощадбанку" в травні. 15 серпня НБУ за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 з 9 претендентів до наглядової ради "Ощадбанку". Серед них був і Шевкі Аджунер.

У серпні 2019 року наглядова рада "Ощадбанку" продовжила повноваження голови банку Андрія Пишного ще на 5 років. За це НБУ звинуватив наглядову раду "Ощадбанку" в порушеннях.

Влітку Наглядова рада "Ощадбанку" вирішила не проводити конкурс на посаду голови правління. Така ситуація суперечить нормам закону "Про банки і банківську діяльність".

Наглядова рада "Ощадбанку" майже у повному складі виступила проти Нацбанку, який відмовив в узгодженні п'яти членів його наглядової ради. А ось міжнародні партнери України - ЄБРР, МВФ і Всесвітній банк - підтримали кадрові рішення Нацбанку. Опісля у вересні 2019 року Шевкі Аджунер подав на НБУ до суду.