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      Ексглава представництва ЄБРР в Україні подав до суду на НБУ

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      Шевкі Аджунер
      Шевкі Аджунер / Андрій Гудзенко / LIGA.net

      Колишній керівник українського представництва Європейського банку реконструкції і розвитку Шевкі Аджунер подав позов до українського суду на Нацбанк. Він вимагає скасувати рішення про призначення глави наглядової ради "Ощадбанку" без конкурсу.

      Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення комітету Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем, яким було відмовлено Аджунеру відповідно на посаду голови наглядової ради Ощадбанку. Про це повідомляється на сайті суду.

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      Аджунер вважає вказане рішення упередженим, незаконним і прийнятим Нацбанком із перевищенням своїх повноважень.

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      Як виник конфлікт НБУ з наглядовою радою "Ощадбанку"?

      Уряд  затвердив першу наглядову раду "Ощадбанку" в травні. У липні до них приєднався представник президента Юрій Храмов. 15 серпня НБУ за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 з 9 членів наглядової ради "Ощадбанку". Шевкі Аджунер був єдиним відомим іноземцем серед них.

      НБУ звинуватив наглядову раду "Ощадбанку" в порушеннях при переобранні Андрія Пишного на посаду голови банку.

      Влітку Наглядова рада "Ощадбанку" вирішила не проводити конкурс на посаду голови правління. Така ситуація суперечить нормам закону "Про банки і банківську діяльність" (ст. 7). Тепер 5 членів наглядової ради, включаючи главу, знаходяться в стадії звільнення, після втручання НБУ.

      Наглядова рада "Ощадбанку" майже у повному складі виступила проти Нацбанку, який відмовив в узгодженні п'яти членів його наглядової ради. А ось міжнародні партнери України - ЄБРР, МВФ і Всесвітній банк - підтримали кадрові рішення Нацбанку. 

      Що відомо про нинішнього главу "Ощадбанку" Андрія ПишногоПишний є головою правління "Ощадбанку" з березня 2014 року. На роботу в цю установу Пишний прийшов у 2000 році. Займав керівні посади в юридичному управлінні, департаменті правового забезпечення. З 2003 по 2007 рік обіймав посаду першого заступника голови правління "Ощадбанку".

      З 2004 року по 2005 рік виконував обов’язки голови правління "Ощадбанку". Протягом 2007-2009 років – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Пишний також був нардепом 7-го скликання від фракції "Батьківщина", першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту.

      2 серпня наглядова рада державного "Ощадбанку" продовжила повноваження чинного голови банку Андрія Пишного ще на 5 років.

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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