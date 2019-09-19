19:23
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Экс-глава представительства ЕБРР в Украине подал в суд на НБУ

      55 Читати новину українською
      Шевки Аджунер
      Шевки Аджунер / Андрей Гудзенко / LIGA.net

      Бывший руководитель украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер подал иск в украинский суд на Нацбанк. Он требует отменить решение о назначении главы наблюдательного совета "Ощадбанка" без конкурса.

      Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение комитета Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым было отказано Аджунеру соответственно на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом сообщается на сайте суда.

      Читайте также: "Ощадбанк" возглавил его нынешний глава

      Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и принятым Нацбанком с превышением своих полномочий.

      К слову: Хищение средств "Ощадбанка": сын нардепа Березкина и еще 5 подозреваемых покинули СИЗО

      Как возник конфликт НБУ с наблюдательным советом "Ощадбанка"?

      Правительство утвердило первый наблюдательный совет "Ощадбанка" в мае. В июле к ним присоединился представитель президента Юрий Храмов. 15 августа НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета "Ощадбанка". Шевки Аджунер был единственным известным иностранцем среди них.

      НБУ обвинил наблюдательный совет "Ощадбанка" в нарушениях при переизбрании Андрея Пышного на должность главы Банка.

      Летом наблюдательный совет "Ощадбанка" решил не проводить конкурс на должность председателя правления. Такая ситуация противоречит нормам закона "О банках и банковской деятельности" (ст. 7). Теперь 5 членов наблюдательного совета, включая главу, находятся в стадии увольнения, после вмешательства НБУ.

      Наблюдательный совет "Сбербанка" почти в полном составе выступила против Нацбанка, который отказал в согласовании пяти членов его наблюдательного совета. А вот международные партнеры Украины – ЕБРР, МВФ и Всемирный банк поддержали кадровые решения Нацбанка.

      Что известно про нынешнего главу "Ощадбанка" Андрея ПышногоПышный является председателем правления "Ощадбанка" с марта 2014 года. На работу в это учреждение Пышный пришел в 2000 году. Занимал руководящие должности в юридическом управлении, департаменте правового обеспечения. С 2003 по 2007 год занимал должность первого заместителя председателя правления "Ощадбанка".

      С 2004 года по 2005 год исполнял обязанности председателя правления "Ощадбанка". В течение 2007-2009 годов – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Пышный также был нардепом 7-го созыва от фракции "Батькивщина", первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента.

      2 августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия действующего главы Банка Андрея Пышного еще на 5 лет.

       

      blog_ava
      Обновление iOS 13 доступно всем пользователям: главные особенности операционки
      сегодня
      6099
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      сегодня , 18:01 Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      Ірина Поліщук 274
      Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      сегодня , 17:07 Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      Катерина Петренко 97
      Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      сегодня , 17:04 Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      Ірина Поліщук 368
      Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      сегодня , 16:02 Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      Світлана Попова 226
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сегодня , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 990
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук