Экс-глава представительства ЕБРР в Украине подал в суд на НБУ

Бывший руководитель украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер подал иск в украинский суд на Нацбанк. Он требует отменить решение о назначении главы наблюдательного совета "Ощадбанка" без конкурса.

Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение комитета Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым было отказано Аджунеру соответственно на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом сообщается на сайте суда.

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Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и принятым Нацбанком с превышением своих полномочий.

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Как возник конфликт НБУ с наблюдательным советом "Ощадбанка"?

Правительство утвердило первый наблюдательный совет "Ощадбанка" в мае. В июле к ним присоединился представитель президента Юрий Храмов. 15 августа НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета "Ощадбанка". Шевки Аджунер был единственным известным иностранцем среди них.

НБУ обвинил наблюдательный совет "Ощадбанка" в нарушениях при переизбрании Андрея Пышного на должность главы Банка.

Летом наблюдательный совет "Ощадбанка" решил не проводить конкурс на должность председателя правления. Такая ситуация противоречит нормам закона "О банках и банковской деятельности" (ст. 7). Теперь 5 членов наблюдательного совета, включая главу, находятся в стадии увольнения, после вмешательства НБУ.

Наблюдательный совет "Сбербанка" почти в полном составе выступила против Нацбанка, который отказал в согласовании пяти членов его наблюдательного совета. А вот международные партнеры Украины – ЕБРР, МВФ и Всемирный банк поддержали кадровые решения Нацбанка.

Что известно про нынешнего главу "Ощадбанка" Андрея ПышногоПышный является председателем правления "Ощадбанка" с марта 2014 года. На работу в это учреждение Пышный пришел в 2000 году. Занимал руководящие должности в юридическом управлении, департаменте правового обеспечения. С 2003 по 2007 год занимал должность первого заместителя председателя правления "Ощадбанка".



С 2004 года по 2005 год исполнял обязанности председателя правления "Ощадбанка". В течение 2007-2009 годов – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Пышный также был нардепом 7-го созыва от фракции "Батькивщина", первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента.



2 августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия действующего главы Банка Андрея Пышного еще на 5 лет.