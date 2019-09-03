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      Бывший и нынешний нардеп подрались в ресторане Киева из-за "наставлений"

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      Бывший и нынешний нардепы устроили драку в ресторане Киева
      Бывший и нынешний нардепы устроили драку в ресторане Киева / Коллаж 24 канала

      Экс-нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан и нынешний депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев развязали конфликт в одном из ресторанов столицы.

      Стычка между ними произошла в понедельник, 2 сентября, правоохранители там тоже были, сообщает "Украинская правда".

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      В полиции подтвердили, что в этот вечер выезжали на вызов из-за драки по адресу Днепровский спуск. Деталей там не рассказывают, однако отмечают – сведения в ЕРДР еще не внесли.

      Сам Алексеев отказался комментировать драку с экс-нардепом. Он убеждал, "ничего такого не произошло".

      Слухи преувеличены. Все у меня в порядке. Сегодня был на утренней сессии (Верховной Рады – 24 канал,
      – сказал он.

      Зато Руслан Богдан подтвердил, что конфликт с Алексеевым был. Во время него он "давал наставление новому депутату".

      "Все нормально, все в порядке.Да это такое было. Давал напутствие новому депутату, что надо голосовать – это же вчера было, а сегодня неприкосновенность проголосовали. Так я ему говорил, что надо снимать неприкосновенность. А он просто не хотел, – посянил Богдан.

      Бывший нардеп также отметил, что после драки к медикам не обращался.

      Народные избранники 3 сентября большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. За законопроект нардепы проголосовали во втором чтении. Отдали свой голос за лишение иммунитета 373 депутата.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ВО Батькивщина Европейская солидарность
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