Бывший и нынешний нардеп подрались в ресторане Киева из-за "наставлений"

Экс-нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан и нынешний депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев развязали конфликт в одном из ресторанов столицы.

Стычка между ними произошла в понедельник, 2 сентября, правоохранители там тоже были, сообщает "Украинская правда".

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В полиции подтвердили, что в этот вечер выезжали на вызов из-за драки по адресу Днепровский спуск. Деталей там не рассказывают, однако отмечают – сведения в ЕРДР еще не внесли.

Сам Алексеев отказался комментировать драку с экс-нардепом. Он убеждал, "ничего такого не произошло".

Слухи преувеличены. Все у меня в порядке. Сегодня был на утренней сессии (Верховной Рады – 24 канал,

– сказал он.

Зато Руслан Богдан подтвердил, что конфликт с Алексеевым был. Во время него он "давал наставление новому депутату".

"Все нормально, все в порядке.Да это такое было. Давал напутствие новому депутату, что надо голосовать – это же вчера было, а сегодня неприкосновенность проголосовали. Так я ему говорил, что надо снимать неприкосновенность. А он просто не хотел, – посянил Богдан.

Бывший нардеп также отметил, что после драки к медикам не обращался.

Народные избранники 3 сентября большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. За законопроект нардепы проголосовали во втором чтении. Отдали свой голос за лишение иммунитета 373 депутата.