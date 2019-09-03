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      Колишній та теперішній нардеп побились у ресторані Києва через "настанови"

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      Колишній та нинішній нардепи влаштували бійку у ресторані Києва
      Колишній та нинішній нардепи влаштували бійку у ресторані Києва / Колаж 24 каналу

      Екснардеп від "Батьківщини" Руслан Богдан та теперішній депутат від "Європейської солідарності" Сергій Алєксєєв мали конфлікт в одному із ресторанів столиці.

      Сутичка між ними сталася у понеділок, 2 вересня, правоохоронці там також були, повідомляє "Українська правда".

      Дивіться також: Між Порошенком та Шуфричем у Раді спалахнув конфлікт: відео

      У поліції підтвердили, що цього вечора виїжджали на виклик через бійку за адресою Дніпровський узвіз. Деталей там не розповідають, однак зазначають – відомості в ЄРДР ще не внесли.

      Сам Алєксєєв відмовився коментувати бійку з екс-нардепом. Він переконував, "нічого такого не сталося".

      Чутки перебільшені. Усе в мене гаразд. Сьогодні був на ранковій сесії (Верховної Ради – 24 канал,
      – сказав він.

      Натомість Руслан Богдан підтвердив, що конфлікт з Алєксєєвим був. Під час нього він «давав настанову новому депутату».

      "Все нормально, все в порядку. Та то таке було. Давав настанову новому депутату, що треба голосувати – це ж вчора якраз було, а сьогодні недоторканність проголосували. Тто я йому говорив, що треба знімати недоторканність. А він просто не хотів, – посянив Богдан.

      Колишній наголосив також наголосив, що після бійки до медиків не звертався.

      Народні обранці 3 вересня більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. За законопроєкт нардепи проголосували у другому читанні. Віддали свій голос за позбавлення імунітету 373 депутатів.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Європейська солідарність ВО Батьківщина
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