Колишній та теперішній нардеп побились у ресторані Києва через "настанови"

Екснардеп від "Батьківщини" Руслан Богдан та теперішній депутат від "Європейської солідарності" Сергій Алєксєєв мали конфлікт в одному із ресторанів столиці.

Сутичка між ними сталася у понеділок, 2 вересня, правоохоронці там також були, повідомляє "Українська правда".

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У поліції підтвердили, що цього вечора виїжджали на виклик через бійку за адресою Дніпровський узвіз. Деталей там не розповідають, однак зазначають – відомості в ЄРДР ще не внесли.

Сам Алєксєєв відмовився коментувати бійку з екс-нардепом. Він переконував, "нічого такого не сталося".

Чутки перебільшені. Усе в мене гаразд. Сьогодні був на ранковій сесії (Верховної Ради – 24 канал,

– сказав він.

Натомість Руслан Богдан підтвердив, що конфлікт з Алєксєєвим був. Під час нього він «давав настанову новому депутату».

"Все нормально, все в порядку. Та то таке було. Давав настанову новому депутату, що треба голосувати – це ж вчора якраз було, а сьогодні недоторканність проголосували. Тто я йому говорив, що треба знімати недоторканність. А він просто не хотів, – посянив Богдан.

Колишній наголосив також наголосив, що після бійки до медиків не звертався.

Народні обранці 3 вересня більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. За законопроєкт нардепи проголосували у другому читанні. Віддали свій голос за позбавлення імунітету 373 депутатів.