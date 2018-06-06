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Бывший офицер СБУ рассказал для чего на самом деле инсценировали убийство Бабченко

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Инсценировка убийства Бабченко
Инсценировка убийства Бабченко

Такие инсценировки проводятся и будут проводиться для того, чтобы задокументировать факт противоправных действий.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Киевоблсовета, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Но они происходили на низком уровне. И достаточно ситуации, когда киллер подошел к квартире жертвы. А с Бабченко сделали такое шоу для того, чтобы показать спектакль для простых украинцев. Обливание кровью, фотографии – все это было ненужным", – сказал Ступак.

Депутат Киевоблсовета также рассказал, что СБУ действовала неосмотрительно и должна была предвидеть все негативные последствия.

Операция прошла на мировом уровне, когда весь мир следил за этим. Здесь есть понятная реакция Запада и реакция России. Выше уже некуда. И при планировании нужно было предусмотреть негативные последствия операции, чем это может обернуться для всей Украины. Насколько я понимаю, СБУ хотели проследить, как заказчик идет к организатору убийства и в тот момент их задержать. Но этого не произошло и все выглядит не очень убедительно, как по мне. Никакие фамилии не названы, к какому он подразделению относится – тоже,
– отметил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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