"Расстрельный список 47" показывает неуважение журналистов к СБУ, – The Daily Beast

Действия Аркадия Бабченко и СБУ во время спецоперации с инсценировкой его убийства, возможно, нанесли вред не столько потенциальным заказчикам и исполнителям преступления, сколько доверию к Бабченко, а также к журналистам в Украине и России.

Об этом пишет The Daily Beast.

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По версии следствия, организатор покушения на Бабченко – Борис Герман, которого могли выбрать для этого из-за его происхождения. Отец Германа известен в Украине своими тесными контактами со знаменитым российским криминальным авторитетом, уроженцем Украины Семеном Могилевичем, у которого, как утверждается, много связей с высшими российскими официальными лицами.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что за предполагаемым планом убийства Бабченко стояли российские спецслужбы и что они поручили Герману все это организовать. Затем Герман нанял Алексея Цимбалюка, бывшего монаха, ветерана войны на Донбассе. Герман сказал, что дал поручение Цымбалюку именно потому, что знал: этот набожный воин не убьет безоружного, рассказывает издание.

Как отмечается, во время расследования дела Бабченко всплыла информация по списку из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук кремлевских киллеров.

Неназванный "источник, информированный спецслужбами" сообщил для The Daily Beast, что потенциальные убийцы собирались выбрать одну или двух жертв из этого перечня людей. Идея заключалась в том, чтобы нанести удар по человеку, чья смерть вызовет максимально большой скандал, но само лицо не будет подозревать об опасности и станет "легкой добычей". Украинские следователи заверили, что "у них есть переписка предполагаемых организаторов заказного убийства, где обсуждается цена за голову одного украинского политика", говорится в публикации.

Некоторые журналисты в Украине опасаются, что так называемая "история 47" призвана усилить давление на журналистские круги, которые и так находятся в затруднительном положении. Сообщая о подобном списке, СБУ, по сути, говорит им, что сотрудничество со спецслужбой – "путь к безопасности", отмечает американская газета.

Если бы СБУ пользовалась среди журналистов большим уважением, сотрудничество с ней выглядело бы, наверное, более приемлемым, но в дополнение к "фактору 47", сосредоточенном на российской угрозе, украинские журналисты отмечают, что пока не видят, чтобы реальное убийство их друга – Павла Шеремета, репортера "Украинской правды", расследовалось должным образом,

– рассуждают авторы.

История политических убийств на Украине такая, что все угрозы стоит воспринимать серьезно, поэтому, если спецоперация по "смерти" Бабченко привлекла внимание к этому факту и помогла предотвратить другие подобные убийства, то, каким бы хаотичным не оказался этот трюк, его нужно записать в список плюсов, констатируют журналисты.

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Добавим, 5 июня издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Отмечается, что перечень этих людей стал известным благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.