"Розстрільний список 47" викриває неповагу журналістів до СБУ, – The Daily Beast

Дії Аркадія Бабченка та СБУ під час спецоперації з інсценуванням його вбивства, можливо, завдалИ шкоди не стільки потенційним замовникам та виконавцям злочину, скільки довірі до Бабченка, а також до журналістів в Україні та Росії.

Про це пише The Daily Beast .

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За версією слідства, організатор замаху на Бабченка – Борис Герман, якого могли обрати для цього через його походження. Батько Германа відомий в Україні своїми тісними контактами зі знаменитим російським кримінальним авторитетом, уродженцем України Семеном Могилевичем, у якого, як стверджується, багато зв'язків з вищими російськими офіційними особами.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявляє, що за передбачуваним планом вбивства Бабченка стояли російські спецслужби і що вони доручили Герману все це організувати. Потім Герман найняв Олексія Цимбалюка, колишнього ченця, ветерана війни на Донбасі. Герман сказав, що дав доручення Цимбалюку саме тому, що знав: цей побожний воїн не вб'є беззбройного, розповідає видання.

Як зазначається, під час розслідування справи Бабченка випливла інформація щодо списку із 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кремлівських кілерів.

Неназване "джерело, поінформоване спецслужбами" повідомило для The Daily Beast, що потенційні вбивці збиралися вибрати одну або двох жертв із цього переліку людей. Ідея полягала в тому, щоб завдати удару по людині, чия смерть викличе максимально великий скандал, але сама особа не буде підозрювати про небезпеку і стане "легкою здобиччю". Українські слідчі запевнили, що "у них є листування ймовірних організаторів замовного вбивства, де обговорюється ціна за голову одного українського політика", йдеться у публікації.

Деякі журналісти в Україні побоюються, що так звана "історія 47" покликана посилити тиск на журналістські кола, які і так перебувають у скрутному становищі. Повідомляючи про подібний список, СБУ, по суті, говорить їм, що співпраця зі спецслужбою – "шлях до безпеки", зауважує американська газета.

Якби СБУ користувалася серед журналістів великою повагою, співпраця з нею виглядала б, напевно, прийнятнішою, але на додаток до "фактору 47", зосередженого на російській загрозі, українські журналісти відзначають, що поки не бачать, щоб реальне вбивство їхнього друга – Павла Шеремета, репортера "Української правди", розслідувалося належним чином,

– розмірковують автори.

Історія політичних вбивств на Україні така, що всі погрози варто сприймати серйозно, тому, якщо спецоперація щодо "смерті" Бабченка привернула увагу до цього факту і допомогла запобігти іншим подібним вбивствам, то, яким би хаотичним не виявився цей трюк, його потрібно записати в список плюсів, констатують журналісти.

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Додамо, 5 червня видання "Страна" оприлюднила список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Зазначається, що перелік цих людей став відомим завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.