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Злив "розстрільного списку" 47 журналістів: Геращенко розповів про причетність спецслужб Росії

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Російські спецслужби можуть бути причетні до появи "розстрільного списку" 47 журналістів у ЗМІ
Російські спецслужби можуть бути причетні до появи "розстрільного списку" 47 журналістів у ЗМІ / Фото з відкритих джерел

Список 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів, видання "Страна" могло отримати від російських спецслужб.

Про це заявив народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко в кулуарах парламенту.

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"Для мене велике питання, як цей список потрапив у мережу. Він був у українських правоохоронних органів, які його вилучили під час обшуків у організатора вбивства Бабченка. Також він був у російських спецслужб", – розповів політик.

За його словами, ймовірно, саме російські спецслужби передали список журналістів представникам ЗМІ, які згодом його оприлюднили.

Кажуть, що інтернет-видання, яке його опублікувало, має відносини з росіянами. Не виключаю, що саме російські спецслужби, бачачи розголос цієї справи, передали цей список. Звісно, журналісти видання мають право не розголошувати, звідки його взяли. Це журналістська таємниця,
– наголосив Геращенко.

Проте, нардеп підкреслив, що Служба безпеки України має право перевірити, хто зі співробітників СБУ та Генпрокуратури мав цей список і звідки стався його витік, адже "це був документ, який не підлягав розголошенню".

Нагадаємо, 5 червня видання "Страна" оприлюднено список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Зазначається, що перелік цих людей став відомим завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Список 47 СБУ журналісти Антон Геращенко ЗМІ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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