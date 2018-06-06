Колишній офіцер СБУ розповів для чого насправді інсценували вбивство Бабченка

Такі інсценування проводяться і будуть проводитися для того, щоб задокументувати факт протиправних дій.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Київоблради, екс-працівник СБУ Іван Ступак.

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"Але вони відбувалися на низькому рівні. І достатньо ситуації, коли кілер підійшов до квартири жертви. А з Бабченком зробили таке шоу для того, щоб показати виставу для простих українців. Обливання кров’ю, фотографії – це все було непотрібним", – сказав Ступак.

Депутат Київоблради також розповів, що СБУ діяла необачно і мало передбачити всі негативні наслідки.

Операція пройшла на світовому рівні, коли весь світ слідкував за цим. Тут є зрозуміла реакція Заходу і реакція Росії. Вище вже немає куди. І при плануванні потрібно було передбачити негативні наслідки операції, чим це може обернутися для всієї України. Наскільки я розумію, СБУ хотіли прослідкувати, як замовник йде до організатора вбивства і в той момент їх затримати. Але цього не сталося і все виглядає не дуже переконливо, як на мене. Ніякі прізвища не названо, до якого він підрозділу належить – теж,

– зазначив екс-працівник СБУ.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.