Бывший помощник Трампа стал лоббистом Тимошенко, – Bloomberg

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко для лоббирования своих интересов в защите наняла Барри Беннета. Это бывший помощником предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

У Барри Беннета есть компания "Avenue Strategies Global LLC". Именно она будет заниматься политическими отношеними, пиаром и стратегическими консультациями Тимошенко, включая налаживание контактов с членами Конгресса и администрацией Трампа, пишет "Общественное" со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно контракту, где "иностранным руководителем" указана Тимошенко, Беннет будет получать 65 тысяч долларов в месяц.

Напомним, бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт свое время был советником Виктора Януковича.