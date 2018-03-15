Колишній помічник Трампа став лобістом Тимошенко, – Bloomberg

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко для лобіювання своїх інтересів на захисті найняла Баррі Беннета. Це колишній помічником передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

У Баррі Беннета є компанія "Avenue Strategies Global LLC". Саме вона займатиметься політичні відносини, піар та стратегічні консультації Тимошенко, включаючи налагодження контактів з членами Конгресу США та адміністрацією Трампа, пише "Громадське" з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з контрактом, де "іноземним керівником" зазначена Тимошенко, Беннет отримуватиме 65 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, колишній очільник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт свого часу був радником Віктора Януковича.