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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Колишній помічник Трампа став лобістом Тимошенко, – Bloomberg

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Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко для лобіювання своїх інтересів на захисті найняла Баррі Беннета. Це колишній помічником передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

У Баррі Беннета є компанія "Avenue Strategies Global LLC". Саме вона займатиметься політичні відносини, піар та стратегічні консультації Тимошенко, включаючи налагодження контактів з членами Конгресу США та адміністрацією Трампа, пише "Громадське" з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з контрактом, де "іноземним керівником" зазначена Тимошенко, Беннет отримуватиме 65 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, колишній очільник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт свого часу був радником Віктора Януковича.

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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