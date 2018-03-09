Путін вибрав для Тимошенко особливе місце, – експерт

Колишній віце-прем'єр Олег Рибачук заявив, що Юлія Тимошенко має прямий зв'язок президентом Росії Володимиром Путіним і він неодноразово наголошував про їхню плідну співпрацю.

Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

"Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" – дуже різна на рівні прихильників і на рівні політиків. Вона має найбільш розгалужену мережу активістів. А якщо брати до уваги персонально Юлію Тимошенко, то для неї Путін колись вибрав особливе місце в українській політиці, коли його запитали перед виборами, з ким йому було найкраще працювати з українських прем’єрів, то він відповів, що це Тимошенко. І це було вражаюче, тому що його партнером на той час був Янукович", – зазначив політик.

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Він також висловив сумніви, що подібні заяви могли бути зроблені, щоб скомпрометувати Тимошенко.

Можливо це був дуже хитрий крок, щоб зганьбити його конкурента, але це виглядає малоймовірно. І я впевнений, що Тимошенко одна з тих політиків, яка точно має канали спілкування з Путіним. І вона неодноразово пропонувала призначити Медведчука віце-прем’єром. Тимошенко аргументувала це тим, що він знає всіх,

– наголосив Рибачук.

Нагадаємо, за газові контракти, які Юлія Тимошенко підписала з Росією у січні 2009 року, суд покарав її в’язницею. Вирок - 7 років позбавлення волі та зобов’язання відшкодувати "Нафтогазу" півтора мільярди гривень збитків.