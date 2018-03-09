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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин выбрал для Тимошенко особое место, – эксперт

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Связь Тимошенко с Путиным
Связь Тимошенко с Путиным / 24 Канал

Бывший вице-премьер Олег Рыбачук заявил, что Юлия Тимошенко имеет прямую связь президентом России Владимиром Путиным и он неоднократно подчеркивал об их плодотворном сотрудничестве.

Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

"Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" – очень разная на уровне сторонников и на уровне политиков. Она имеет наиболее разветвленную сеть активистов. А если брать во внимание персонально Юлию Тимошенко, то для нее Путин когда-то выбрал особое место в украинской политике, когда его спросили перед выборами, с кем ему было лучше работать из украинских премьеров, то он ответил, что это Тимошенко. И это было потрясающе, потому что его партнером в то время был Янукович", – отметил политик.

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Он также выразил сомнения, что подобные заявления могли быть сделаны, чтобы скомпрометировать Тимошенко.

Возможно это был очень хитрый шаг, чтобы опорочить его конкурента, но это выглядит маловероятно. И я уверен, что Тимошенко один из тех политиков, который точно имеет каналы общения с Путиным. И она неоднократно предлагала назначить Медведчука вице-премьером. Тимошенко аргументировала это тем, что он знает всех,
– отметил Рыбачук.

Напомним, за газовые контракты, которые Юлия Тимошенко подписала с Россией в январе 2009 года, суд посадил ее в тюрьму. Приговор – 7 лет лишения свободы и обязательство возместить "Нафтогазу" полтора миллиарда гривен убытков.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Виктор Медведчук Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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