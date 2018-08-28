Бывший руководитель боевиков на Донетчине предоставил доказательства участия России в войне

На временно оккупированной территории Донецкой области контрразведчики СБУ провели спецоперацию, в результате которой оттуда был доставлен бывший "министр культуры и туризма" преступной организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Как установили правоохранители, один из жителей Донецка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в рядах так называемого "народного совета "ДНР" он под кураторством спецслужб РФ принимал участие в организации псевдореферендума на временно оккупированной территории Донбасса. Также мужчина занимался формированием самопровозглашенных "органов власти и управления". После проведения "референдума" подельник террористов занимал должность "исполняющего обязанности министра культуры и туризма "ДНР". При этом, он неоднократно посещал территорию России для выступлений на пропагандистских телеканалах и встреч с кураторами. Впоследствии так называемый "министр" покинул "политическую" деятельность и занимался предпринимательством во временно оккупированном Донецке,

– отмечают сотрудники СБУ.

По их словам, после задержания мужчина сообщил, что принимал участие в деятельности преступной "ДНР", а также обнародовал факты непосредственной причастности России к оккупации отдельных районов Донбасса и другой противоправной деятельности в Украине.

В то же время в спецслужбы добавили, что теперь он может воспользоваться программой "Тебя ждут дома".

К слову, в рамках этого дела открыто уголовное производство по факту создания террористической группы или террористической организации. Продолжаются следственные действия.

О ком именно говорится, в СБУ не говорят, однако, по информации СМИ, – это Юрий Лекстутес. По словам боевика, после смещения с должности главы оккупированных районов Донецкой области Александра Захарченко именно он должен был возглавить оккупированную часть региона.

Также сообщалось, что Лекстутеса до этого завербовали украинские спецслужбы, и он сейчас попросил об эвакуации.

Напомним, недавно сотрудники СБУ обнаружили в своих рядах российского шпиона. Сейчас он находится под стражей.