В рядах СБУ обнаружили российского шпиона

Служба безопасности Украины обнаружила среди своих сотрудников российского агента. Шпиона арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 22 августа сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает "Радио Свобода".

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"Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, отдокументировали. Избранная мера пресечения – содержание под стражей", – заявил Грицак.

Он сообщил, что задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа.

"У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", – пояснил глава СБУ.