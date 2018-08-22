Обыски на АЗС "ОККО": почему работники СБУ именно сейчас решили проверить офисы компании

СБУ провели обыски в офисах крупной сети АЗС "ОККО". Силовики выбили дверь, обесточили офис и изъяли технику вместе с документами. Свои действия объяснили тем, что компанию подозревают в финансировании терроризма.

Якобы компания продолжает функционировать на временно оккупированных Россией территориях. Сами же представители компании полностью отрицают такое сотрудничество.

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На своем сайте СБУ уже разместила официальное заявление своих действий. Там отметили, имеют доказательства, что компания работает в оккупированном Россией Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

СБУ провели обыски на АЗС "ОККО"

Чтобы прояснить ситуацию, представители компании собрали пресс-конференцию. Президент Концерна Галнафтогаз", которой принадлежит компания ОККО, Виталий Антонов полностью отрицает такое сотрудничество. "С 2014 года наша компания не работает на временно оккупированных территориях и никаких контактов, например, с такими структурами, как ДНР и ЛНР не имеет", – прокомментировал президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов.

Так же представители компании не знают, что сейчас происходит со станциями "ОККО" в оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях. Только знают, что 2 станции из 25 были взорваны террористами. А вот судьба 11 станций в оккупированном Крыму более известна.

В республике Крым наши заправочные станции сейчас используются трудовым коллективом этих АЗС, которые у нас работали более 10 лет в компаниях. Они продолжают работать там, но без нашего бренда, то есть арендуют. За эти деньги, которые они там зарабатывают, они кормят свои семьи – это же наши украинцы,

– заявил Антонов.

Однако эта информация не нова, о таком сотрудничестве знали еще в 2017 году. Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус считает, что это обычное давление на бизнес.

"Или кто-то хочет купить там активы и таким образом, с помощью проблем, склоняет компанию к решению о продаже. Или какие-то конкуренты используют силовиков для того, чтобы создать проблемы своим конкурентам. Или это просто желание подоить бизнес, это, к сожалению, в Украине также есть", – сказал Герус.

Стратегический партнер компании "Галнафтогаза", "Европейский банк реконструкции и развития", негативно отреагировал на действия со стороны СБУ. Глава департамента ЕБРР Фрэнсис Малиж отметил, что такие рейды наносят ущерб репутации Украины и ставят под угрозу все ее усилия по привлечению инвесторов.

Мы полностью разделяем то направление деятельности и философию, которую пропагандирует компания. Мы ее поддерживаем. Те обвинения, которые были озвучены в адрес компании, имеют право на внимание, однако мы призываем конструктивно разобраться в этих обвинениях, и если под ними что-то все же есть, мы будем разбираться уже в суде. В первую очередь это должно происходить цивилизованным путем, а не таким, как мы видели вчера,

– отметил Малиж.

Сейчас представителей компании не задержали, следственные действия продолжаются.