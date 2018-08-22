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Обшуки в АЗС "ОККО": чому працівники СБУ саме зараз вирішили перевірити офіси компанії

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СБУ провели обшуки в офісах великої мережі АЗС "ОККО". Силовики вибили двері, знеструмили офіс і вилучили техніку разом із документами. Свої дії пояснили тим, що компанію підозрюють у фінансуванні тероризму.

Начебто компанія продовжує функціонувати на тимчасово окупованих Росією територіях. Самі ж представники компанії повністю заперечують таку співпрацю.

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На своєму сайті СБУ вже розмістили офіційну заяву своїх дій. Там зазначили, мають докази, що компанія працює в окупованому Росією Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей.

АЗС
СБУ провели обшуки на АЗС "ОККО"

Аби прояснити ситуацію, представники компанії зібрали прес-конференцію. Президент Концерну Галнафтогаз, якій належить компанія ОККО, Віталій Антонов повністю заперечує таку співпрацю. "З 2014 року наша компанія не працює на тимчасово окупованих територіях і жодних контактів, наприклад, із такими структурами як ДНР і ЛНР не має", – прокоментував президент концерну "Галнафтогаз" Віталій Антонов.

Так само представники компанії не знають, що наразі відбувається зі станціями "ОККО" на окупованих Росією Донецької та Луганської області. Лише знають, що 2 станції з 25 були підірвані терористами. А ось доля 11 станцій в окупованому Криму більш відома.

В республіці Крим наші заправочні станції наразі використовуються трудовим колективом цих АЗС, які в нас працювали більше 10 років в компаніях. Вони продовжують працювати там, але без нашого бренду, тобто орендують. За ці гроші, які вони там заробляють, вони годують свої сім’ї – це ж наші українці,
– заявив Антонов.

Проте ця інформація не нова, про таку співпрацю знали ще у 2017 році. Експерт з питань енергетики Андрій Герус вважає, що це звичайний тиск на бізнес.

"Або хтось хоче купити там активи і таким чином, за допомогою проблем, схиляють компанію до рішення про продаж. Або якісь конкуренти використовують силовиків для того, щоб створити проблеми своїм конкурентам. Або це просто бажання подоїти бізнес, це на жаль в Україні також є," – сказав Герус.

Стратегічний партнер компанії "Галнафтогазу", "Європейський банк реконструкції і розвитку", негативно відреагував на дії з боку СБУ. Глава департаменту ЄБРР Френсіс Маліж зазначив, такі рейди завдають шкоди репутації України і ставлять під загрозу всі її зусилля по залученню інвесторів.

Ми повністю розділяємо те направлення діяльності і філософію, яку пропагує компанія. Ми її підтримуємо. Ті звинувачення, які були озвучені в адресу компанії, мають право на увагу, проте ми закликаємо конструктивно розібратися в цих звинуваченнях, і якщо під ними щось все ж таки є, ми будемо розбиратися вже у суді. В першу чергу це має відбуватися цивілізованим шляхом, а не таким, як ми бачили вчора,
– зазначив Маліж.

Наразі представників компанії не затримали, слідчі дії тривають.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України СБУ Нафта Анексія Криму Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 канал
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