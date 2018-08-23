У лавах СБУ виявили російського шпигуна

Служба безпеки України виявила серед своїх працівників російського агента. Шпигуна арештували та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це 22 серпня повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає "Радіо Свобода".

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"Ми виявили у своїх рядах, так би мовити, "крота". Цього "крота" відпрацювали, затримали, віддокументували. Обраний запобіжний захід – тримання під вартою", – заявив Грицак.

Він повідомив, що затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня.

"У нас у роботі є ще дуже багато справ, на жаль, за якими ми перевіряємо на можливу причетність до роботи на російські спецслужби як співробітників Служби безпеки, так і інших громадян України, які працюють або служать в інших установах і воєнізованих формуваннях", – пояснив голова СБУ.