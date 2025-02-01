Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский о БЗВП

Сырский рассказал, что провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в ВСУ. Проанализирован уровень подготовки выпускников учебных центров, которые прошли длинный курс базовой общей военной подготовки продолжительностью 1,5 месяца, вместо 30 дней, как было раньше.

Главком отметил, что есть отзывы из бригад об улучшении готовности новичков. Подчеркнул, будут и в дальнейшем воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях.

В то же время генерал отметил, что уровень психологической подготовки оставляет желать лучшего. Сырский отметил необходимость усиливать это направление работы.

Также рассказал о внедрении новой программы подготовки инструкторов. В частности, с увеличением срока подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания программы и методики обучения инструкторов.

Александр Сырский отметил, что есть хороший фидбек о ходе и результатах еще одного эксперимента, – прохождения базовой общевойсковой подготовки на базе боевых подразделений. Главком заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БЗВП на ее тыловых полигонах.

Проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки,

– подчеркнул Главнокомандующий.

Подытожил, что речь идет о еще одном примере успешного опыта, который целесообразно воплощать на постоянной основе. Поэтому будут это масштабировать.

Добавил, что заслушал предложения и проблемные вопросы, которые возникают в процессе подготовки. В частности, по укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиление их работы, привлечения в учебные центры.

Сырский заверил, предложения учтены в 5-м издании программы БЗВП, разработанном при участии его заместителя. Полковник Олег Апостол находится в тесном взаимодействии с командирами на местах. Это позволяет выявлять ошибки, реализовать достойные внимания предложения, масштабировать лучшие наработки бригад и учебных центров.

Кстати, главком отметил, что среди флагманов в подготовке, традиционно, части ДШВ.

Генерал выразил благодарность военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. Также определил задачи для дальнейшего усиления подготовки личного состава.