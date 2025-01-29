Но первые физические и психологические испытания рекрута начинаются сразу же, в день прибытия к месту обучения. И они помогают ему выявить свои сильные и слабые стороны и взять темп для всей дальнейшей подготовки.

Репортажи об этом стартовом этапе подготовки бойца появляются в СМИ крайне редко. В материале для 24 Канала показываем и рассказываем, как проходит нулевой день в одном из учебных центров Сухопутных войск.

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Миссия первая – показать характер

Прибытие новобранцев – это некий квест, воспроизводящий действия пехоты, которая прибыла в зону боевых действий и движется на позиции.

Несколько грузовиков останавливаются в густом лесу. Новобранцы по команде начинают быстро выгружаться: прыгают на снег вместе с баулами, в которые упакованы броня, шлем и личные вещи. Раздаются взрывы: дроны сбрасывают учебные боеприпасы, которые имитируют вражеский обстрел. Из зарослей летят страйкбольные гранаты и дымовые шашки.



Нулевой день новобранцев / Фото Евгения Солонины

"Ползите вдоль тропы! Не теряйте вещи! Не поднимайте голову, потому что погибнете!" – инструкторы с ярко-желтыми повязками на руках кричат, перекрывая звуки взрывов: так они координируют действия рекрутов.

Обстрел дороги продолжается, но группа бойцов доползает до полосы густого цветного дыма.

"Вставай! Вещи над головой! Бегом вперед!" Бойцы, почти невидимые для гипотетического врага в облаке дыма, начинают бег. Один из новобранцев отстает, теряя силы. Инструктор бежит рядом и кричит ему, убеждая: "Давай, покажи свой характер! Впереди свои – не сдавайся!" Рекрут через мгновение забрасывает баул на плечи и догоняет группу. Инструктор бежит с ним рядом.

В нулевой день новобранцы должны понять, что не все в жизни дается просто; что война – это сложное место. Бойцам придется работать, выживать... И сегодня они почувствовали частичку того, что будут чувствовать на передовой,

– объясняет Фокс, ветеран российско-украинской войны, а теперь инструктор учебного центра Сухопутных войск.



Фокс / Фото Евгения Солонины

Запыхавшиеся новобранцы в пикселе уже видят лагерь в лесу – учебный центр, где они будут осваивать военное дело в ближайшие несколько недель. Но это не все: инструкторы дают команду стать в планку, а затем отжиматься вместе с вещами.



За выполнением заданий следят инструкторы / Фото Евгения Солонины

Один из бойцов не слишком старается. Инструктор делает замечание, и боец имеет еще несколько дополнительных отжиманий.

Качеством можем победить количество

С первого дня рекруты получают не только физические испытания и контролируемое психологическое давление, но и представление о военной дисциплине. Наказание за невнимательность или невыполнение приказа – это дополнительные физические упражнения.

"Задача нулевого дня – проверить физическое и морально-психологическое состояние рекрутов. Сможет ли этот человек воспринимать критику, способен ли он работать в сложных условиях, когда на него еще и давят. С некоторых слетают маски, которые они пытались держать. Некоторые, наоборот, проявляют лидерские качества. Организует других, помогает им: несет и свой вес, и часть веса побратима", – рассказывает Фокс.



Новобранцы Сухопутных войск / Фото Евгения Солонины

После паузы, ответив на запрос по рации, Фокс говорит главное:

Мы, инструкторы, не просто кричим и прессуем по-тупому. Мы – обучаем и объясняем абсолютно все. Поддерживаем бойца, когда в этом есть необходимость. Сейчас не та война, для которой можно готовить тупых исполнителей приказов. Украинской армии нужны люди, которые умеют думать. Каждый боец – это бесценная боевая единица. У России бойцов намного больше. И только качеством мы можем победить их количество,

– отмечает Фокс.

"Важная деталь: инструкторы этого учебного центра обучают и ездят на фронт на ротационной основе. Благодаря этому обучение рекрутов всегда актуально: каждый нюанс, который им дают, учитывает ситуацию на передовой", – объясняет Фокс.

Нулевой день новобранцев / Фото Евгения Солонины

Получив инструктаж, бойцы выстроились, ожидая поселения, гигиенических процедур и ужина. Некоторые устало улыбаются: они уже поняли, что сегодня справились! Далее будут ежедневные занятия по тактике, домедицинской помощи, огневой подготовке, топографии, РЭБ, связи, физические упражнения... Все то, что помогает воину выжить в зоне боевых действий и продолжать защищать свою страну.

Впереди еще много учебных дней. Но нулевой день кажется самым сложным.