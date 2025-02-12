Сообщает 24 Канал со ссылкой на MDR.

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Что известно об экстрадиции украинца из Германии

Украинские правоохранители подали запрос на экстрадицию гражданина Украины, который выехал в Германию.

В Украине мужчину обвиняют в применении угроз и физического насилия в отношении полицейского во время взятия анализа крови в больнице.

Когда Германия начала процедуру экстрадиции, украинец выступил против возвращения, аргументируя это возможностью призыва в армию.

Он заявил, что отказывается от военной службы по соображениям совести, поскольку не хочет убивать людей, однако после начала полномасштабной войны России против Украины ему было отказано в этом праве.

Как суд объяснил свое решение

Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд Германии с просьбой разъяснить, можно ли в такой ситуации удовлетворить запрос на экстрадицию, и последний ответил утвердительно.

Судьи объяснили свою позицию тем, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство подверглось нападению и нарушению международного права, ответственное лицо должно быть готово к призыву.

Кроме этого, в решении верховного суда ФРГ указано, что право на отказ от военной службы по соображениям совести не применяется без ограничений, и ни Основной закон Германии, ни Европейская конвенция по правам человека не является препятствием для экстрадиции.