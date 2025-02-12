Повідомляє 24 Канал з посиланням на MDR.

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Що відомо про екстрадицію українця з Німеччини

Українські правоохоронці подали запит на екстрадицію громадянина України, який виїхав до Німеччини.

В Україні чоловіка звинувачують у застосуванні погроз і фізичного насильства щодо поліцейського під час взяття аналізу крові в лікарні.

Коли Німеччина розпочала процедуру екстрадиції, українець виступив проти повернення, аргументуючи це можливістю призову до армії.

Він заявив, що відмовляється від військової служби з міркувань совісті, оскільки не хоче вбивати людей, однак після початку повномасштабної війни Росії проти України йому було відмовлено в цьому праві.

Як суд пояснив своє рішення

Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням роз’яснити, чи можна у такій ситуації задовольнити запит на екстрадицію, і останній відповів ствердно.

Судді пояснили свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу і порушення міжнародного права, відповідальна особа має бути готова до призову.

Окрім цього, у рішенні верховного суду ФРН зазначено, що право на відмову від військової служби з міркувань совісті не застосовується без обмежень, і ані Основний закон Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини не є перешкодою для екстрадиції.