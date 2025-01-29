Але перші фізичні та психологічні випробування рекрута починаються одразу ж, у день прибуття до місця навчання. І вони допомагають йому виявити свої сильні та слабкі сторони та взяти темп для всієї подальшої підготовки.
Репортажі про цей стартовий етап підготовки бійця зʼявляються у ЗМІ вкрай рідко. У матеріалі для 24 Каналу показуємо і розповідаємо, як проходить нульовий день в одному з навчальних центрів Сухопутних військ.
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Місія перша – показати характер
Прибуття новобранців – це такий собі квест, який відтворює дії піхоти, що прибула в зону бойових дій та рухається на позиції.
Кілька вантажівок зупиняються в густому лісі. Новобранці за командою починають хутко вивантажуватися: стрибають на сніг разом із баулами, в які запаковані броня, шолом та особисті речі. Лунають вибухи: дрони скидають навчальні боєприпаси, які імітують ворожий обстріл. Із заростей летять страйкбольні гранати та димові шашки.
Нульовий день новобранців / Фото Євгена Солонини
"Повзіть уздовж стежки! Не губіть речі! Не піднімайте голову, бо загинете!" – інструктори з яскраво-жовтими пов’язками на руках кричать, перекриваючи звуки вибухів: так вони координують дії рекрутів.
Обстріл дороги триває, але група бійців доповзає до смуги густого кольорового диму.
"Вставай! Речі над головою! Бігом руш!" Бійці, майже невидимі для гіпотетичного ворога у хмарі диму, починають біг. Один із новобранців відстає, втрачаючи сили. Інструктор біжить поруч і кричить йому, переконуючи: "Давай, покажи свій характер! Попереду свої – не здавайся!" Рекрут за мить закидає баул на плечі та наздоганяє групу. Інструктор біжить із ним поруч.
У нульовий день новобранці мають зрозуміти, що не все в житті дається просто; що війна – це складне місце. Бійцям доведеться працювати, виживати... І сьогодні вони відчули частинку того, що відчуватимуть на передовій,
– пояснює Фокс, ветеран російсько-української війни, а тепер інструктор навчального центру Сухопутних військ.
Фокс / Фото Євгена Солонини
Захекані новобранці в пікселі вже бачать табір у лісі – навчальний центр, де вони опановуватимуть військову справу в найближчі кілька тижнів. Але це не все: інструктори дають команду стати у планку, а потім відтискатися разом із речами.
За виконанням завдань стежать інструктори / Фото Євгена Солонини
Один із бійців не надто старається. Інструктор робить зауваження, і боєць має ще кілька додаткових відтискань.
Якістю можемо перемогти кількість
З першого дня рекрути отримують не лише фізичні випробування та контрольований психологічний тиск, але й уявлення про військову дисципліну. Покарання за неуважність або невиконання наказу – це додаткові фізичні вправи.
"Задача нульового дня – перевірити фізичний і морально-психологічний стан рекрутів. Чи зможе ця людина сприймати критику, чи здатна вона працювати в складних умовах, коли на неї ще й тиснуть. З декого злітають маски, які вони намагалися тримати. Дехто, навпаки, виявляє лідерські якості. Організує інших, допомагає їм: несе і свою вагу, і частину ваги побратима", – розповідає Фокс.
Новобранці Сухопутних військ / Фото Євгена Солонини
Після паузи, відповівши на запит по рації, Фокс говорить головне:
Ми, інструктори, не просто кричимо і пресуємо по-тупому. Ми – навчаємо і пояснюємо абсолютно все. Підтримуємо бійця, коли в цьому є необхідність. Зараз не та війна, для якої можна готувати тупих виконавців наказів. Українському війську потрібні люди, які вміють думати. Кожен боєць – це безцінна бойова одиниця. У Росії бійців набагато більше. І тільки якістю ми можемо перемогти їхню кількість,
– зазначає Фокс.
"Важлива деталь: інструктори цього навчального центру навчають і їздять на фронт на ротаційній основі. Завдяки цьому навчання рекрутів завжди є актуальним: кожен нюанс, який їм дають, враховує ситуацію на передовій", – пояснює Фокс.
Нульовий день новобранців / Фото Євгена Солонини
Після інструктажу бійці вишикувалися, чекаючи на поселення, гігієнічні процедури та вечерю. Дехто втомлено посміхається: вони вже зрозуміли, що сьогодні впоралися! Далі будуть щоденні заняття з тактики, домедичної допомоги, вогневої підготовки, топографії, РЕБ, зв’язку, фізичні вправи... Усе те, що допомагає воїну вижити в зоні бойових дій та продовжувати боронити свою країну.
Попереду ще багато навчальних днів. Але нульовий день здається найскладнішим.