БЗВП по-новому: в Силах обороны сообщили об изменениях в системе военной подготовки

Подготовка военных к боевым действиям является одним из ключевых этапов налаживания эффективных оборонительных и наступательных операций. Особенно когда речь идет об условиях количественного превосходства врага в живой силе и технике. Так, следует корректировать правила базовой общевойсковой подготовки.

Изменения в системе БЗВП в Украине анонсировал главнокомандующий Александр Сырский.

К теме Будет ли мобилизация женщин в Украине: четкий ответ Сухопутных войск

Какой будет система БЗВП?

По словам главкома, во время рабочего совещания приняли решение об изменениях в системе подготовки по борьбе с вражескими дронами. Также говорилось об усилении технологической составляющей.

Фокус – на работе с БпЛА и противодействии вражеским дронам,

– подчеркнул Сырский.

Он также добавил, что обратная связь от курсантов позволяет повышать качество обучения военных, совершенствовать программы и материально-техническую базу.

Особое внимание уделяют также индивидуальной подготовке бойцов. Главнокомандующий рассказал о мерах рассредоточения полигонов и учебных центров и строительства укрытий.

К тому же, пока еще 68 воинских частей проводят БЗВП на своих фондах. Некоторые бригады, по словам Сырского, уже длительное время готовят новичков собственными силами, другие же – только недавно взялись за это дело. Впрочем, он отметил, что главное заключается в качестве и результативности.

В частности, свои положительные наработки по подготовке военнослужащих продемонстрировали 3-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.

Проблемные вопросы видим. Решение нарабатываем и внедряем,

– высказался главком.

Александр Сырский также отметил, что союзники признают и высоко оценивают уровень подготовки украинских бойцов.

Что надо знать о БЗВП?