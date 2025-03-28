Кто из студентов может не проходить БОВП

С сентября 2025 года определенные категории студентов будут проходить базовую общевойсковую подготовку. В частности, она будет обязательной для соискателей высших учебных заведений, обучающихся по дневной или дуальной форме.

Однако некоторые студенты могут быть освобождены от прохождения БОВП. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кого из студентов освобождают от прохождения БОВП

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", от прохождения базовой общевойсковой подготовки освобождаются студенты, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, а также лица, которые проходили военную службу ранее и уже имеют сертификат о ее прохождении.

В то же время студенты, которые учатся по заочной, дистанционной или другим формам и иностранные граждане не будут проходить БОВП.

Военная подготовка будет состоять из двух частей и продлится 300 академических часов. Теоретический курс имеет 90 часов и его будут проходить все соискатели образования. Практический курс будет состоять из 210 академических часов и будет проводиться в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях.

Отметим, что практический курс БОВП будет обязательным только для мужчин. Зато женщины могут пройти его по желанию.