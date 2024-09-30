Израиль создал закрытую военную зону у границы с Ливаном: идут "ограниченные наземные операции"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район вокруг нескольких населенных пунктов на границе с Ливаном. В частности, введена такая закрытая зона в районе северных приграничных общин Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

Военные отмечают, что этот шаг является следствием новой оценки ситуации. Об этом пишет The times of Israel.

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ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном

Соответствующий приказ подписал начальник Северного командования генерал-майор Ори Гордин.

"ЦАХАЛ уточняет, что вход в эту территорию строго запрещен", - добавляется в нем.

Такое событие произошло на фоне широко распространенных сообщений и признаков неизбежной наземной операции Израиля против Хезболлы в Ливане.

В издании вскоре также указали, что ливанские СМИ сообщают о сильном артиллерийском обстреле Израиля в сторону пограничной деревни Ваззани, неподалеку от Гаджара.

Добавим, что Reuters со ссылкой на источники пишет, что ливанские войска отступают с нескольких позиций на южной границе с Израилем. Указывается, что ливанская армия отступила на минимум на 5 километров. В ливанских войсках эту информацию не комментировали.

К слову, в CNN писали, что Госдеп США проинформировал в понедельник, 30 сентября, что правительство Израиля уведомило Соединенные Штаты о "ряде операций", в том числе наземных, в Ливане.

"На данный момент они сказали нам, что это ограниченные операции, сосредоточены на инфраструктуре Хезболлы вблизи границы, но мы ведем с ними постоянные разговоры об этом", - сказал представитель Мэтью Миллер на брифинге для представителей прессы.

Он добавил, что США продолжают сосредотачиваться на 21-дневном прекращении огня между Израилем и Хезболлой, несмотря на продолжающуюся военную активность, потому что в конечном счете они хотят "дипломатического решения этого конфликта". Миллер повторил, что Израиль имеет "право защищаться от Хезболлы", в том числе путем "нацеливания на террористическую инфраструктуру внутри Ливана".

Добавим, что Миллер не осудил продолжающуюся эскалацию со стороны правительства Израиля, однако отметил, что США обсудили "все факторы", связанные с так называемой кампанией от эскалации к деэскалации. По его словам, обязательство принять предложение о прекращении огня лежит как на правительстве Нетаньяху, так и на "Хезболле".