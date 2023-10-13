Израиль уже освободил все населенные пункты и объекты, которые захватили террористы Среди них – военный пост Суфа в районе ограды с Сектором Газы.

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Ликвидировали десяток террористов

Уже 7 октября, в день нападения ХАМАСа на Израиль, военным страны удалось восстановить контроль над постом Суфа. В ходе этой операции было ликвидировано 60 террористов. 26 боевиков попали в плен. Среди них – заместитель командира южного военно-морского подразделения ХАМАС – Мухаммад Абу Аали.

Также тогда ЦАХАЛ спас около 250 заложников.

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Израиль приказал жителям северной части Газы эвакуироваться на юг. На это палестинцам было выделено 24 часа. В ООН чрезвычайно обеспокоены этой ситуацией, ведь она может повлечь за собой гуманитарную катастрофу. Поэтому организация призвала израильские власти отказаться от этого приказа.

В то же время в ЦАХАЛ уверяют, что призыв к эвакуации сделан для того, чтобы обезопасить палестинцев. Они напомнили, что террористы прячутся в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями Газы.

Армия Израиля заявила, что продолжит активные боевые действия в секторе Газа, пытаясь не навредить гражданским людям. Впрочем, они просят палестинцев не разрешить боевикам использовать их как живой щит и эвакуироваться.

Между тем, ХАМАС призывает жителей северной части Сектора Газа не эвакуироваться, утверждая, что это якобы "психологическая война" со стороны ЦАХАЛ.

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