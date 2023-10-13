Ізраїль вже звільнив усі населені пункти та об'єкти, які захопили терористи. Серед них – військовий пост Суфа в районі огорожі з Сектором Гази.

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Ліквідували десяток терористів

Вже 7 жовтня, у день нападу ХАМАС на Ізраїль, військовим країни вдалося відновити контроль над постом Суфа. Під час цієї операції було ліквідовано 60 терористів. 26 бойовиків потрапили у полон. Серед них – заступник командира південного військово-морського підрозділу ХАМАС – Мухаммад Абу Аалі.

Також тоді ЦАХАЛ врятував близько 250 заручників.

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Жителям Сектор Гази дали добу на евакуацію

Ізраїль наказав мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. На це палестинцям виділили 24 години. В ООН надзвичайно стурбовані цією ситуацією, адже вона може спричинити гуманітарну катастрофу. Тому організація закликала ізраїльську владу відмовитися від цього наказу.

Водночас у ЦАХАЛ запевняють, що заклик до евакуації зроблено для того, аби убезпечити палестинців. Вони нагадали, що терористи ховаються в тунелях під будинками і всередині будівель, які населені мирними жителями Гази.

Армія Ізраїлю заявила, що продовжить активні бойові дії у Секторі Гази, намагаючись не зашкодити цивільним людям. Втім, вони просять палестинців не дозволити бойовикам використати їх як живий щит і евакуюватися.

Тим часом ХАМАС закликає жителів північної частини Сектора Гази не евакуюватися, стверджуючи, що це нібито "психологічна війна" з боку ЦАХАЛ.

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