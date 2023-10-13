Ізраїль вже звільнив усі населені пункти та об'єкти, які захопили терористи. Серед них – військовий пост Суфа в районі огорожі з Сектором Гази.
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Ліквідували десяток терористів
Вже 7 жовтня, у день нападу ХАМАС на Ізраїль, військовим країни вдалося відновити контроль над постом Суфа. Під час цієї операції було ліквідовано 60 терористів. 26 бойовиків потрапили у полон. Серед них – заступник командира південного військово-морського підрозділу ХАМАС – Мухаммад Абу Аалі.
Також тоді ЦАХАЛ врятував близько 250 заручників.
ЦАХАЛ відбив свій пост у терористів: відео
Жителям Сектор Гази дали добу на евакуацію
Ізраїль наказав мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. На це палестинцям виділили 24 години. В ООН надзвичайно стурбовані цією ситуацією, адже вона може спричинити гуманітарну катастрофу. Тому організація закликала ізраїльську владу відмовитися від цього наказу.
Водночас у ЦАХАЛ запевняють, що заклик до евакуації зроблено для того, аби убезпечити палестинців. Вони нагадали, що терористи ховаються в тунелях під будинками і всередині будівель, які населені мирними жителями Гази.
Армія Ізраїлю заявила, що продовжить активні бойові дії у Секторі Гази, намагаючись не зашкодити цивільним людям. Втім, вони просять палестинців не дозволити бойовикам використати їх як живий щит і евакуюватися.
Тим часом ХАМАС закликає жителів північної частини Сектора Гази не евакуюватися, стверджуючи, що це нібито "психологічна війна" з боку ЦАХАЛ.
Війна ХАМАС і ЦАХАЛ: останні новини
- За останню добу Ізраїль завдав ударів по 750 об'єктах ХАМАС.
- Наразі відомо про 1 300 загиблих ізраїльтян у ході конфлікту. Серед них ідентифікували 222 загиблих солдатів. Тим часом у Секторі Гази загинуло 1417 палестинців. Зокрема, серед них – 447 дітей.
- У ході війни в Ізраїлі загинули семеро українців.
- Україна вже організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю.