В заявлении израильского военного ведомства указано, что после сирен, которые прозвучали недавно в верхней части Галилеи, были зафиксированы "многочисленные воздушные цели, пересекавшие Ливан".
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"Несколько перехватчиков было запущено к целям, и было обнаружено падение вблизи Айелет Ха-Шахар", – говорится в сообщении израильской стороны.
Есть раненые
Отмечают, что в результате обстрела в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛа получили ранения средней тяжести. Пострадавших военнослужащих госпитализировали.
Кроме того, произошел пожар в этом районе вследствие атаки.