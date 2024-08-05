В заявлении израильского военного ведомства указано, что после сирен, которые прозвучали недавно в верхней части Галилеи, были зафиксированы "многочисленные воздушные цели, пересекавшие Ливан".

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"Несколько перехватчиков было запущено к целям, и было обнаружено падение вблизи Айелет Ха-Шахар", – говорится в сообщении израильской стороны.

Есть раненые

Отмечают, что в результате обстрела в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛа получили ранения средней тяжести. Пострадавших военнослужащих госпитализировали.

Кроме того, произошел пожар в этом районе вследствие атаки.

Важно. Американские и израильские чиновники сообщили, что Иран может вскоре нанести удар по территории Израиля. Источники называют дату – 5 августа. Ожидается, что ответные действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля. Однако, они могут быть более масштабными, и в них может быть задействована "Хезболла".