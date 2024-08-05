У заяві ізраїльського військового відомства зазначено, що після сирен, які пролунали нещодавно у верхній частині Галілеї, було зафіксовано "численні повітряні цілі, що перетинали Ліван".
Дивіться також Байден сподівається, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю
"Кілька перехоплювачів було запущено до цілей, і було виявлено падіння поблизу Айєлет Ха-Шахар", – йдеться в повідомленні ізраїльської сторони.
Є поранені
Зазначають, що в результаті обстрілу в цьому районі офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували.
Крім того, сталася пожежа в цьому районі внаслідок атаки.