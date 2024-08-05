После убийства в Тегеране Исмаила Гании Иран поднял "красный флаг мести". В СМИ иранский чиновник говорил, что Иран готовится к неожиданной и тяжкой мести Израилю.

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Что говорит Байден о напряженности между Ираном и Израилем

Президент США ответил на вопрос журналистов относительно того, откажется ли Иран от планов мести.

Надеюсь, что да. Я не знаю,

– заявил Джо Байден.

Кстати, на фоне напряжения на Ближнем Востоке Соединённые Штаты решили переместить туда:

эскадрилью истребителей,

авианосец для защиты Израиля от возможных атак Ирана.

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Также СМИ писали, что Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и Хезболлы. Кроме того, рассматривает вероятность "превентивных действий или атак", которые страна может инициировать, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо".