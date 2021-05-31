Deutsche Welle сообщает, что граждане России были солдатами одного из военизированных формирований.

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Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги отметил, что в результате взрыва погибли также 2 работника полиции ЦАР.

По словам источников в ООН, инцидент произошел еще 27 мая. Ранения также получили 5 военных вооруженных сил Республики.

Центральноафриканский портал Corbeau News сообщил, что колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.

Обратите внимание! Эксперты ООН выражают обеспокоенность из-за нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, к которым причастны российские наемники из так называемой ЧВК "Вагнера".