Deutsche Welle повідомляє, що громадяни Росії були солдатами одного з воєнізованих формувань.

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Офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі зазначив, що внаслідок вибуху загинули й двоє працівників поліції ЦАР.

За словами джерел в ООН, інцидент стався ще 27 травня. Поранення також отримали 5 військових збройних сил Республіки.

Центральноафриканський портал Corbeau News поінформував, що колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався у районі селища Бондіба.

Зверніть увагу! Експерти ООН висловлюють стурбованість через порушення прав людини в Центральноафриканській Республіці, до яких причетні російські найманці з так званої ПВК "Вагнера".