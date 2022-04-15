В частности, Зеленскому предлагали уехать в США. Однако президент отказался, поскольку хотел вместе со всеми украинцами защищать наше государство.

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Президент рассказал, почему не уехал из Киева

По словам Зеленского, он не покинул столицу, ведь ему не безразлично, что происходит в Украине.

Мне не безразлично, что происходит с украинцами. Я один из них. Как я могу это бросить? Это просто невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже такой мысли, если бы я не был президентом. Я бы был в Украине. Как я могу это все оставить?,

– заметил глава государства.

Президент добавил, что особенно сейчас, когда у него такая большая ответственность, он просто не может этого сделать. Кроме этого, Зеленский уверен, что его эвакуация дестабилизировала бы страну и сыграла бы на руку врагу.

"Это был бы точно раскол. И не было бы такой единственной позиции вооруженных сил, президента и народа Украины", – отметил президент.

Он подытожил, что он не просто надеется, а уверен в победе Украины, несмотря на все зверства, которые продолжают совершать оккупанты.

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