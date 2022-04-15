Зокрема, Зеленському пропонували виїхати у США. Однак президент відмовився, позаяк хотів разом зі всіма українцями боронити нашу державу.

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За словами Зеленського, він не покинув столицю, адже йому не байдуже, що відбувається в Україні.

Мені не байдуже, що відбувається з українцями. Я один із них. Як я можу це покинути? Це просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть такої думки, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все лишити?,

– зауважив глава держави.

Президент додав, що особливо зараз, коли він має таку велику відповідальність, він просто не може цього зробити. Окрім цього, Зеленський впевнений, що його евакуація дестабілізувала б країну та зіграла б на руку ворогу.

"Це був би точно розкол. І не було б такої єдиної позиції збройних сил, президента та народу України", – зазначив президент.

Він підсумував, що він не просто сподівається, а впевнений у перемозі України, попри усі ті звірства, які продовжують чинити окупанти.

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