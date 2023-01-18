Вернулся защищать Украину: под Бахмутом погиб 28-летний доброволец из Канады

В войне России против Украины гибнут не только мужественные сыновья и дочери нашего государства. Свою жизнь тоже отдают иностранные добровольцы. Среди них – Григорий Цехмистренко.

Враг продолжает терпеть колоссальные потерь в войне против Украины. К сожалению, гибнут и те, кто защищает наше государство от оккупантов.

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На войне погиб Григорий Цехмистренко

Известно, что он был добровольцем из Канады. Григорий защищал Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

28-летний канадец, который был медиком-добровольцем во время российского вторжения в Украину, погиб,

– говорится в сообщении.

Не удивляйтесь, что у добровольца были украинские имя и фамилия. Он – выходец из Украины (с Ровенщины), но с канадским гражданством. Жил герой в Порт Элисе в провинции Британская Колумбия.



Цехмистренко – украинец с канадским гражданством / Фото из фейсбука Цехмистренко

Его боевой собрат рассказал, что Цехмистренко погиб ночью 14 января. Произошло это вблизи Бахмута, где уже который месяц идут ожесточенные бои.

Известно, что в Украину он прибыл еще в январе 2022 года. Сделал он это тогда, когда активно распространялась информация о возможном нападении России. Заметим, что Цехмистренко – третий канадец, погибший в войне России против нашего государства. Его похоронят в столице.

Редакция 24 Канала выражаетгероя Григория Цехмистренко.



Цехмистренко погиб вблизи Бахмута / Фото из фейсбука Цехмистренко

К сожалению, война России против Украины продолжает забирать у нас лучших сыновей и дочерей. На Волыни попрощались с отцом и сыном, которые вместе ушли на фронт.

Защищали Украину вместе

Как отметил городской голова Ковеля Игорь Чайка, 17 января прощались с павшими воинами Александром и Михаилом Куциками. Известно, что вдвоем они пошли защищать наше государство от врага в феврале 2022 года.

26-летний Саша уже имел боевой опыт. Он сражался с 2016 года. К сожалению, на фронте он подорвал свое здоровье. Поэтому перед началом полномасштабного вторжения у него была инвалидность II группы.

Он мог никуда не идти. И кто-то бы на его месте воспользовался этим правом. Но он сделал свой сознательный выбор,

– отметил Чайка.

Его отец – 48-летний Михаил Куцик – был успешным предпринимателем. Он вместе со своим сыном пошли воевать, чтобы прогнать русскую чуму.