Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал 3 компонента, которые нужно для того, чтобы исключить не просто продвижение россиян, но и также их попытки закрепиться.

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Заставляют Украину сесть за стол переговоров

Наступление российских захватчиков на Харьковщине не может быть долгосрочным планом, ведь противник уже использует на Харьковском направлении ресурсы шестой общевойсковой армии – это группа войск Запад.

Сейчас враг на Купянском направлении имеет меньший ресурс, чем это было, например, 3 месяца назад. Это связано с тем, что россиянам не хватает сил и средств для того, чтобы продолжать "харьковский перформанс". Это более политическая цель,

– сказал Коваленко.

По его словам, российские войска с наступления на Севере не будут иметь никакой тактической или стратегической пользы. Они только тратят ресурс. Однако несмотря на это, сейчас оккупанты увеличили до 40 тысяч свою группировку в Белгородской области и силы, которые участвуют в этом "перформансе".

В этом нет никакой глобальной военной перспективы, а только политическая – заверить весь мир в том, что якобы Россия может наступать по другим фронтам. Поэтому я не исключаю, что в Сумской области также может открыться участок в приграничной полосе, где враг будет проводить рейдовые операции,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Россияне таким образом заявят, мол, садитесь с нами за стол переговоров, мы никаких условий не выставляем, ведь есть "замечательный мирный план" от Китая. Так российские захватчики заставляют нас садиться за стол переговоров на условиях России, но прикрываясь китайским "мирным планом".

"Сейчас России нужен не захват или окружение Харькова и Сум. У них нет сил и средств, но делают это, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров", – добавил Коваленко.

3 важных компонента для остановки наступления врага

Сейчас Украина ждет большую часть американской помощи, которая по данным международных медиа должна поступить в течение нескольких недель или месяцев. Бесперебойное поступление оружия может стабилизировать ситуацию на фронтах.

Помощь крайне необходима. Прежде всего нужны артсистемы и боеприпасы к ним в большом количестве, чтобы останавливать "мясные штурмы" россиян. Вторая компонента, которая является чрезвычайно важной, – авиация. Третья – техника: боевые бронированные машины, основные боевые танки и тому подобное,

– подчеркнул Коваленко.

Россияне могут себе позволить идти на штурм пехотой. Они пренебрегают человеческой жизнью, мы не можем действовать так же, ведь для нас жизнь военнослужащего дороже техники.

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