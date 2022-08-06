Цель путина, "ящик Пандоры" и окончание войны в Украине: интервью с главой МИД Эстонии

2 августа новоназначенный министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу совершил свой первый зарубежный визит – это была Украина. Он посетил Житомирскую область – именно ее Эстония поможет восстанавливать после войны в Украине.

О прекращении выдачи виз россиянам, санкционной политике, военной помощи, угрозе со стороны россии для Европы, а также о том, готова ли Эстония признать россию государством-спонсором терроризма и какая вероятность применения ядерного оружия – Урмас Рейнсалу эксклюзивно рассказал в интервью 24 каналу.

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"Все эти шаги – положительные, но этого недостаточно"

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Европейскому Союзу по прекращению выдачи виз гражданам россии. Но в ЕС говорят, что не могут полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, поскольку санкционный режим направлен именно на российские власти и элиту. Расскажите, что это будут за предложения?

Цена агрессии для россии должна расти. Это хорошо, что Европейский Союз нашел компромисс и консенсус для принятия семи пакетов санкций. Но мы должны принять немедленно дополнительные пакеты санкций, чтобы война стоила агрессору очень дорого. Мы об этом общались уже, в частности, с Министром иностранных дел США. Что касается ЕС, то все государства также должны прийти к общему решению в этом.

Сейчас идет война, гибнут дети от российских ракет. А между тем российские туристы, граждане государства-агрессора, совершающей геноцид на территории Украины, идут смотреть Лувр или другие туристические прелести. Это неправильно, границы ЕС должны быть закрыты для граждан россии.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Эстония предоставила Украине оружие на общую сумму 241 миллиона евро. Это 0,8% ВВП страны и треть оборонного бюджета. Сколько еще оружия и другой помощи ваша страна готова предоставить Украине в будущем?

Конкретные суммы озвучить не могу, однако правительство Эстонии готовит дополнительный пакет военной помощи для Украины. Перед началом полномасштабного вторжения мы сделали важный практический шаг, предоставив ракеты противотанковым комплексам Javelin и некоторое другое оружие. Она очень пригодилась украинцам в первые дни нового этапа войны. Как член парламента я неоднократно бывал на фронте, затем в апреле в Харькове, и консультировался с военными, какое именно вооружение нужно Украине больше всего.

Конечно, все уже сделанные шаги по предосавлению вооружения и гуманитарной помощи – положительные. Впрочем, по-моему, этого все равно недостаточно. Следует говорить о цифрах на уровне сотен миллиардов долларов. Ведь война стоит очень дорого – как в гуманитарной плоскости, так и расходы на оружие. Мы, как европейское, как мировое сообщество, еще не достигли того уровня помощи, который можно было бы считать достаточным.

"Мы должны говорить о цифрах на уровне сто миллиардов" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Это геноцидная война, цель которой – уничтожить государство Украины"

российские войска на днях отрабатывали имитацию ракетных ударов стран Балтии, в том числе по территории Эстонии. Об этом заявил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм. Кроме того, 18 июня вертолет российской пограничной охраны Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии. Какую угрозу сегодня несет россия для стран Балтии?

Этот вопрос имеет тактическую и стратегическую составляющую. Тактическая заключается в том, что россия сосредотачивает свои вооруженные силы в Украине, уводя их от наших границ. Сил, чтобы атаковать Эстонию или совершать провокации, у них недостаточно, и это хорошо. В стратегической перспективе действия россии представляют угрозу не только для соседствующих с ней стран, а для всей системы безопасности Европы.

Если война перейдет в затяжную фазу или заморозится и не будет четкой победы Украины, это станет сигналом, что в 21 веке с помощью танков в центре Европы можно нарушать государственные границы и устраивать геноциды. Это будет угроза всему человечеству.

Эстония стала первой страной, признавшей действия россии в Украине геноцидом. У нас достаточно аргументов, что это не просто акт агрессии, это геноцидная война, цель которой – уничтожить государство Украины.

путин, его идеологи и приспешники не скрывают этого. Это жизненно важно – дать миру и нашим партнерам четкий сигнал, что война в Украине не является вопросом Луганской и Донецкой областей или Крыма или какой-либо другой части Украины. Это не внутренний вопрос, а мировая угроза.

Цель путина – полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должны остановить режим путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу.

"У нас достаточно аргументов, что это не просто акт агрессии" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Война россии в Украине превратилась в кровавый террор против украинских граждан. В частности, это видно по последним событиям в Еленовке, где россия цинично убила украинских военнопленных, нарушая тем самым все международные договоры. Готова ли Эстония признать россию государством-спонсором терроризма?

россия систематически совершает акты геноцида на территории Украины. И, несомненно, россия – это государство-спонсор терроризма. Ведь мы видим эти ужасы, цель которых распространить страх как среди украинцев, так и среди мирового сообщества. Я был бы очень рад, чтобы мы разработали механизм, который позволит на европейском уровне признать россию государством-спонсором терроризма.

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"Этот тихий тоталитаризм рос на наших глазах в течение лет"

По словам заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича, работа над восьмым пакетом санкций Европейского Союза против россии будет продолжаться осенью. Что это может включать?

Хороший сигнал, что для семи пакетов санкций европейские страны пришли к согласию. Это дает надежду, что мы сможем принять и следующие. Эстония подаст новые предложения по санкциям в ближайшие недели. Кроме того, в Праге будет неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, на которой мы это обсудим. Также мы постоянно консультируемся с украинскими властями относительно дальнейшего санкционного давления на россию.

Очень важно, чтобы все население страны-агрессора ощущало эти санкции. Конечно, наибольшая ответственность лежит на российских властях, организаторах агрессии на самом высоком уровне, военном командовании. В то же время личная ответственность лежит и на исполнителях – русских солдатах, совершающих преступления против человечности.

Более того, пассивная ответственность за весь этот ужас, за которым наблюдает весь мир, лежит и в российском обществе. Они граждане государства, которое сейчас совершает геноцид. Да, в россии есть и единичные смелые люди, пытающиеся противостоять системе. Сейчас политических заключенных в россии больше, чем при Брежневе. Этот тихий тоталитаризм рос на наших глазах за годы. Результаты не заставили себя ждать. И мы должны дать ответ.

"россия систематически делает геноцид на территории Украины" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Цена этих более легких санкций – это кровь украинцев"

Какие конкретные шаги следует предпринять для ослабления россии по экспорту энергоносителей?

В общей сложности есть два пути. Применить полное эмбарго на энергию россии, которая есть на рынке Европы. Сугубо практически это повысит цену войны для режима путина. И поможет в ближайшем будущем эту войну окончить. И с моральной, и с перспективы безопасности так правильно. И я поддерживаю такие шаги. Есть и другой путь – оставить санкции на нынешнем уровне. Для европейского общества так вроде бы легче. Однако правда в том, что платой за это является жизнь гражданских людей и военных Украины. Цена этих более легких санкций – кровь украинцев. Так не должно быть.

Целью санкции являются две вещи:

Первая – наказать.

Вторая – не только наказать, а дать таким образом отпор, заставить агрессора остановиться.

Как оценить уровень санкций, уже введенных европейскими странами? Только те санкции, которые приведут в ближайшем будущем к окончанию войны, достаточны. Это означает, что санкции действительно работают.

"Наша сила воли – сильнее"

Как вы считаете, что может остановить путина?

Система путина работает. К сожалению, это реальность, которую мы должны принять. Это означает, что только одно остановит путина – вооруженная украинская армия и сила воли западного мира, который не будет бояться поставлять нужное вооружение в нужном количестве и вводить новые санкции против россии.

путин считает, что зима будет проблемной для европейских стран из-за цены на энергоносители. Наш ответ должен быть еще перед зимой – нет.

"Эстония стала первой страной, признавшей действия россии в Украине геноцидом" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы хотим усилить изоляцию россии через юридическую ответственность, предоставление Украине тяжелого вооружения и финансовой помощи, которая поддержит ее экономику. Чтобы россия почувствовала: наша сила воли – сильнее. Вопрос в том, у кого больше денег и оружия, у кого больше друзей в мире или у кого есть ядерная бомба. Это вопрос более сильной силы воли, чтобы защищать те ценности, которые, как мы думаем, делают нас свободными народами.

Заявления о применении ядерного оружия часто звучат в россии. Как вы считаете, есть ли реальная угроза и кто может оказаться под ударом?

Следует понимать, что ядерная угроза была и будет. Но есть симметрия. Использующий ядерное оружие должен быть готов, что против него будет использовано то же самое. Я думаю, что россия не откроет этот "ящик Пандоры". Она пытается запугать украинцев и мир, однако, как я вижу, не очень успешно.

россия пытается запугать западных лидеров, чтобы они не предоставляли Украине необходимое вооружение и помощь. Опять же это вопрос силы воли – боимся мы террориста, убийцу и организатора геноцида или нет. Ответ должен быть "не боимся". Ядерная система безопасности работает по принципу симметрии, и россия это понимает. Агрессор пытается манипулировать этим вопросом, являющимся дополнительным подтверждением террористической сущности российского государства.

"Я думаю, что россия не откроет этот "ящик Пандоры" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как Вы считаете, есть ли угроза вторжения россии в другие страны? От чего зависит, кто именно под угрозой и почему?

НАТО – это система коллективной защиты, и мы, эстонцы, очень рады приветствовать Финляндию и Швецию, которые вскоре станут членами Альянса. И в будущем мы будем рады видеть хорошо тренированные войска Украины в нашей евроатлантической семье. Что касается угрозы, то это не о той или иной стране. Это опасность всей системе европейской безопасности. Я считаю, что россия представляет угрозу всему человечеству.

Когда, по Вашему мнению, закончится война россии против Украины, и чем?

Война закончится, когда путин ее закончит. И это случится не из-за дипломатических отношений или каких-либо сентиментальных аргументов. Цена агрессии – слишком высока. Это означает борьбу.

Нужны сильные и систематические сигналы, которые ощутит россия. Вооружение для Украины, санкции для россии. Партнеры должны быть едиными в этом. Мы должны достичь такого уровня, что интересы политической группировки в россии окажутся под серьезной угрозой.

Какое будущее вы видите для Украины? А для россии?

Эстония видит Украину будущим победителем в этой войне, членом Европейского Союза, нашего общего европейского дома и НАТО. Светлое будущее для россии я бы видел после второго Нюрнбергского процесса, где сидит путин и его приспешники.

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