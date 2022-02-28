Эксперт рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон звонил Путину и очевидно предлагал свое видение прекращения боевых действий в Украине.
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Лидер Кремля в ответ озвучил отказ идти на любые уступки и продолжает публично требовать "признания российского Крыма" и "демилитаризации и денацификации" Украины.
То, что агрессор последовательно признает, что цель его военных преступлений, геноцида и агрессии является именно "признание российского Крыма", в разы упрощает его дальнейшую деоккупацию и демилитаризации,
– заявил Бабин.
Он добавил, что целью действий Франции пока уже не является "умиротворение агрессора", а сугубо “умытие рук”. Хотя, по его словам, Франция усилит военную и дипломатическую помощь Украине.
К слову, Владимир Путин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону "прекратить все удары и нападения на мирное население и места проживания".
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