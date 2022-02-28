Об этом говорится на официальном сайте президента Франции. Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Путиным в понедельник, 28 февраля 2022 года.
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Французский глава повторил просьбу международного сообщества положить конец наступлению России на Украину. Также он отметил, что нужно немедленно прекратить огонь.
Как сообщает Elysée, Владимир Путин пообещал:
• "прекратить все удары и нападения на мирное население и места проживания";
• "сохранить всю гражданскую инфраструктуру";
• "безопасные дороги, в том числе дорога к югу от Киева".
Он подтвердил свою готовность соблюдать эти три пункта. Действительно ли так будет – увидим, но очень надеемся.
Кроме того, Макрон призвал уважать международное гуманитарное право, защиту гражданского населения и доставку помощи в соответствии с резолюцией, внесенной Францией в Совет Безопасности ООН.
Также он предложил еще раз поговорить. Путин согласился.
Официальное заявление / Скриншот журналиста Николаса Берода в твиттере
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