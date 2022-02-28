Про це мовиться на офіційному сайті президента Франції. Еммануель Макрон поговорив телефоном з Путіним у понеділок, 28 лютого 2022 року.

Увага Ще третій раунд: переговори України та Росії досі тривають

Французький глава повторив прохання міжнародного співтовариства покласти край наступу Росії на Україну. Також він наголосив на тому, що потрібно негайно припинити вогонь.

Як повідомляє Elysée, Володимир Путін пообіцяв:

• "припинити всі удари та напади на мирне населення та місця проживання";

• "зберегти всю цивільну інфраструктуру";

• "безпечні дороги, зокрема дорога на південь від Києва".

Він підтвердив свою готовність дотримуватися цих трьох пунктів. Чи насправді так буде – побачимо, але дуже сподіваємось.

Окрім цього Макрон закликав поважати міжнародне гуманітарне право, захист цивільного населення та доставку допомоги відповідно до резолюції, внесеної Францією до Ради Безпеки ООН.

Також він запропонував ще раз поговорити. Путін погодився.



Офіційна заява / Скриншот журналіста Ніколаса Берода у твітері

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