Експерт розповів, що президент Франції Еммануель Макрон дзвонив до Путіна та очевидно пропонував своє бачення припинення бойових дій в Україні.

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Лідер Кремля у відповідь озвучив відмову йти на будь-які поступки та продовжує публічно вимагати на "визнання російського Криму" та "демілітаризації і денацифікації" України.

Те, що агресор послідовно визнає, що мета його воєнних злочинів, геноциду та агресії є саме "визнання російського Криму", в рази спрощує його подальшу деокупацію та демілітаризацію,

– заявив Бабін.

Він додав, що метою дій Франції наразі вже не є "умиротворення агресора", а суто “умиття рук”. Хоча, за його словами, Франція посилить військову та дипломатичну допомоги Україні.

До слова, Володимир Путін пообіцяв президенту Франції Еммануелю Макрону "припинити всі удари та напади на мирне населення та місця проживання".

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