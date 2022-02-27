Макрон у зверненні називає Лукашенка президентом. Про відповідь білоруського диктатора інформації немає.
До теми До України їде зброя з Франції: заява Зеленського
"Братерство між білоруським та українським народами має призвести до того, що Білорусь відмовиться бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України", – сказав Макрон.
Що ще просив Макрон
Згідно з інформацією Єлисейського палацу, Макрон сказав Лукашенку, що необхідно вимагати якнайшвидшого виведення російських військ з Білорусі, бо ті ведуть односторонню і несправедливу війну. Крім цього, лідер Франції висловив невдоволення, що Росії дозволяють розмістити ядерну зброю у Білорусі.
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Текст публікації Еммануеля Макрона у твітері
Сьогодні ввечері я попросив президента Лукашенка вивести російські війська з його землі. Братерство між білоруським та українським народами має призвести до того, що Білорусь відмовиться бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України.