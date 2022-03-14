Цель россиян – убить как можно больше гражданских, – глава Луганской ОВА

Ситуация в Луганской области тяжелая – россияне обстреливают всю территорию, подконтрольную Украине. Враг пытается собрать войска для того, чтобы взять Северодонецк и совершить прорыв на Рубежном.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам.

Обратите внимание "Не хотят, чтобы украинцы были в безопасности": оккупанты блокируют эвакуацию гражданских из Луганщины

Захватчиков убивают сотнями, несколько десятков пленили. Сергей Гайдай сообщил, что в плену фактически последняя мобилизация – те люди, которых оккупанты хватали на улице, давали им автоматы и говорили "или мы вас убьем здесь, или идите и сражайтесь с Украиной".

Россияне воюют с гражданскими, – Гайдай

"Армия с армией не воюет. Воюют россияне, орки, с гражданским населением, обстреливают не военные объекты, а гражданское жилье – критическую инфраструктуру. Цель у них такая – чем больше убьют гражданских, тем больше будет паники и" начнут сами обращаться "к украинским властям, чтобы остановили войну", – сказал Гайдай.

Глава Луганской областной военной администрации отметил, что на оккупированных территориях россияне подходят к мужчинам и заявляют, что либо те записывают обращение, что "рады встретить русский мир", либо их отправляют воевать против Украины.

В то же время мужчин с оккупированных территорий россияне отправляют "воевать" без бронежилетов и каски – один автомат, 2 магазина, сказал Сергей Гайдай.

Заметьте – Украина вернет себе захваченные населенные пункты: смотрите видео