По состоянию на 2021 год одной из ключевых целей Украины – доказать, что Россия – государство, которое спонсирует терроризм. Важный промежуточный результат украинская сторона уже получила.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что Украина стала первой страной, которая подала иск на Россию в Международный Суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

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По словам Енина, Международный суд ООН установил юрисдикцию по этому делу.

Он признал, что те факты, которые мы привели, действительно существуют, и в пределах собранных нами доказательств мы можем говорить о нарушении российской стороной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Это еще не окончательная победа, но очень значительный шаг к ней,

– отметил Енин.

Чиновник отметил, что если суд признает Россию спонсором терроризма, ей угрожают те санкции, которые действуют в отношении Ирана и ряда других государств. Тогда это существенно увеличит цену, которую Россия заплатит за свою агрессию в сторону Украины.

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