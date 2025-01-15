Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Цели Путина в войне

Аналитики указали, что Путин обозначил "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины как ключевые цели полномасштабного вторжения, сказанных во время речи 23 февраля 2022 года. Эти цели сводятся к уничтожению способности Украины защищать себя и замене законного украинского правительства на пророссийских марионеток.

Кроме этого, бывший глава Роскосмоса и ныне так называемый "сенатор" от Запорожской области Дмитрий Рогозин сказал в одном из интервью, что правительство России продолжает проводить "денацификацию" в Украине, которую он назвал как "ликвидацию тех, кто насаждает в людях человеконенавистнический русофобский дух".

Так, ISW продолжает оценить, что цель Путина в Украинеи заключается в распаде НАТО и захвате полного контроля над Украиной. Российский диктатор остается приверженным этим целям и Институт изучения войны не увидел никаких признаков того, что он готов уступить такие цели во время будущих переговоров.