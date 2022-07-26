россияне будут пытаться удержаться на Юге с помощью "референдумов"

Учитывая контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, задача россиян - удерживать занятые ранее позиции столько, сколько они смогут. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, они в первую очередь они будут пытаться решить этот вопрос посредством организации "референдумов". Что будет вынесено на "голосование" - пока неизвестно, но уже звучало немало вариантов. Среди них:

создание "республик",

создание "Таврического федерального округа" на южных территориях,

аннексия территории.

Сейчас их задача – удерживать то, что они содержат, в больших объемах. Но в любом случае, если будут продолжаться боевые действия, украинская армия будет развивать успешное контрнаступление, какой референдум они проведут?

– убежден Мусиенко.

Следовательно, российские "референдумы" на временно оккупированных территориях для Украины ничтожны и не имеют никакого значения. Однако определяющим для нас должны быть не обдумывающие там планы россии или сценарии, а силы и средства, которые нужны Украине для того, чтобы вести контрнаступательные действия. Среди них – авиация для поддержки реактивной артиллерии, а также танки и бронетехника.

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