росіяни намагатимуться втриматися на Півдні за допомогою "референдумів"

Зважаючи на контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині, завданням росіян є втримувати зайняті раніше позиції стільки, скільки вони зможуть. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, вони першочергово вони намагатимуться розв'язати це питання за допомогою організації "референдумів". Що буде винесено на "голосування" – наразі невідомо, але вже лунало чимало варіантів. Серед них:

створення "республік",

створення "Таврійського федерального округу" на південних територіях,

анексія території.

Зараз їхнє завдання – утримувати те, що вони утримують, в найбільших обсягах. Але в будь-якому випадку, якщо триватимуть бойові дії, українська армія розвиватиме успішний контрнаступ, то який референдум вони проведуть?

– переконаний Мусієнко.

Відтак, російські "референдуми" на тимчасово окупованих територіях є для України нікчемними та не мають жодного значення. Натомість визначальним для нас повинні бути не плани росії чи сценарії, які там обдумують, а сили та засоби, що потрібні Україні для того, щоб вести контрнаступальні дії. Серед них – авіація для підтримки реактивної артилерії, а також танки та бронетехніка.

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