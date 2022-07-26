росіяни намагатимуться втриматися на Півдні за допомогою "референдумів"
Зважаючи на контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині, завданням росіян є втримувати зайняті раніше позиції стільки, скільки вони зможуть. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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За його словами, вони першочергово вони намагатимуться розв'язати це питання за допомогою організації "референдумів". Що буде винесено на "голосування" – наразі невідомо, але вже лунало чимало варіантів. Серед них:
- створення "республік",
- створення "Таврійського федерального округу" на південних територіях,
- анексія території.
Зараз їхнє завдання – утримувати те, що вони утримують, в найбільших обсягах. Але в будь-якому випадку, якщо триватимуть бойові дії, українська армія розвиватиме успішний контрнаступ, то який референдум вони проведуть?
– переконаний Мусієнко.
Відтак, російські "референдуми" на тимчасово окупованих територіях є для України нікчемними та не мають жодного значення. Натомість визначальним для нас повинні бути не плани росії чи сценарії, які там обдумують, а сили та засоби, що потрібні Україні для того, щоб вести контрнаступальні дії. Серед них – авіація для підтримки реактивної артилерії, а також танки та бронетехніка.
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Останні новини з Херсонщини: коротко
- За інформацією міського голови тимчасово окупованого Мелітополя, російські окупанти переміщують у бік Херсона важке озброєння. До прикладу, 25 липня через Мелітополь у тому напрямку проїхало 3 коли техніки. Ймовірно, так загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ.
- Тим часом стало відомо, що деякі населені пункти Херсонської області, які вже деокупували українські захисники, практично знищені – там не вціліли ані житлові будинки, ані інфраструктура.
- Попри це, наші військові не припиняють працювати на перемогу та звільнення Херсонщини. Зокрема, для цього вони вдарили по 3 мостах регіону, що спричинило окупантам проблеми з логістикою.