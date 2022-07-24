У ЗСУ все йде за планом. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Важливо Тисяча окупантів потрапили в котел на Херсонщині, – Арестович розповів подробиці

ЗСУ виснажують ворога

Головною умовою вдалого контрнаступу є припинення здатності ворога наступати. Арестович зазначив, поки російська армія зберігає здатність наступати, немає сенсу йти у контрнаступ. Таким чином будуть зустрічні контрудари. Політик пояснив, що відтак, всі сили, які Україна назбирала, доведеться витрачати на зустрічні бої.

Нам треба їх виснажити. Ми це робимо, здійснюючи маневрову оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати,

– сказав Арестович.

Основна зона, куди стягнено 60% їхніх сил, це напрямок від Ізюма до Бахмута. Окупанти зазнають там шалених втрат.

ЗСУ мають успіхи на Півдні

Українські військові впевнено просуваються у Херсонській області. Президент Володимир Зеленський наголосив, попри нахабні заяви окупантів, процес звільнення регіону триває.

Перед тим речниця ОК "Південь" заявила, що контрнаступ на Херсонщині є, але він відбувається в умовах тиші.

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